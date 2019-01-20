Amed Sportif Faaliyetler-Yılport Samsunspor: 3-2

Selim KAYA/ DİYARBAKIR () -

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Veli Karakaya, Birtan Yavuz, Boran Turhan

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi- Yiğitcan, Hasan, Umut (Dk.70 Mehmet Erkut), Muhammed Burak (Dk.88 Ferat), Mehmet Sıddık, Ömer, Oğuz, Volkan, Mansur, Furkan (Dk.73 Muhlis)

YILPORT SAMSUNSPOR: Ahmet- Savaş (Dk.77 Kubilay), İrfan (Dk.58 Onur), Aytaç, Yılmaz, Abdulkadir, Erhan Şentürk (Dk.58 Bahattin), Nuri, Erhan Kartal, Canberk, Samet

GOLLER: Dk.19 Yiğitcan, Dk.45 Hasan, Dk.53 Umut (pen),(Amed Sportif Faaliyetler) - Dk.45 Ömer (kendi kalesine), Dk.81 Abdulkadir (Yılport Samsunspor)

KIRMIZI KART: Dk.82 Mehmet Sıddık (Amed Sportif Faaliyetler)

SARI KARTLAR: Erdi, Mansur (Amed Sportif Faaliyetler) - Yılmaz, İrfan, Savaş, Onur, Aytac, (Yılport Samsunspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz grubun 18'inci haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Yılport Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.

19'uncu dakikada Mehmet Sıddık’ın düşürülmesiyle kazanılan serbest atışı kullanan Umut, topu ceza alanına doğru ortaladı. Gerilerden gelen Yiğitcan, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.

45'inci dakikada Samsunspor'dan Yılmaz sağ taraftan ceza alanına uzun bir top yaptı. Amed Sportifli Ömer, yanında hiçbir futbolcu olmamasına rağmen topu ters bir kafa vuruşuyla kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

45'inci dakikada Furkan’ın şık ara pasında hareketlenen Hasan yerden plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

53’üncü dakikada Muhammed Burak, rakipleri tarafından hareket halindeyken düşürüldü, hakemin penaltı kararında atış kullanan Umut, topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

81'inci dakikada Erhan Kartal'ın ortasına yükselen Abdulkadir, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 3-2.

82'nci dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in kaptanı Mehmet Sıddık, golden sonra Samsunlu Erhan’ın centilmenlik dışı hareket yaptığı gerekçesiyle rakibinin üstüne yürüdü ve hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Karşılaşma ev sahibi takım Amed Sportif Faaliyetler'in 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

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