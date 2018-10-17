Amed Sportif Faaliyetler- Niğde Anadolu Futbol Kulübü : 0-1

Selim KAYA / DİYARBAKIR, ()-

STAT: Seyrantepe S

HAKEMLER: Bilal Köseoğlu (x), İlker Ayten (xx), Hüseyin Kıvanç Durmaz (xx)

AMEDSPOR: Erdi (xx), Yiğitcan (xx), Nezir (xx) (Dk. 75 Emre Tekin x), Umut (xx), Barış (xx) (Dk. 46 Ercan xx), Mehmet Sıddık (xx), Oğuz (xx), Volkan (xx), Mansur (x), İlyas (xx), Muhammet (x) (Dk. 46 Muhammed Burak xx)

NİĞDE ANADOLU FUTBOL KULÜBÜ: Kadem Burak (xx), Yusuf Yalçın (xx), Arda Hilmi (xx), Enis (xx), İsmail (xx), Süleyman (xx) (Dk. 77 Fatih xx), Kahraman (xx), Olcay (xx) (Dk. 75 İbrahim Ferdi xx), Musa (xx), Gökcan (xx), Mert (xx) (Dk. 88 Selçuk x)

GOL: Dk. 33 Musa Caner, (Niğde Anadolu Futbol Kulübü)

SARI KARTLAR: Muhammet Yılmaz (Amedspor) İsmail, Kadem Burak, Kahraman (Niğde Anadolu Futbol Kulübü)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Amedspor, sahasında konuk ettiği Niğde Anadolu Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.

33'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Niğde atağında Gökçen ceza alanına doğru uzun bir top gönderdi. Kalabalık Amed savunması arasında topa yükselen Musa Caner'in şık kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0- 1

83'ünü dakikada Amedsporlu Oğuz'un ceza alanına yaptığı ortayı iyi takip eden Emre Tekin, topu kafayla Umut'a indirdi. Umut'un volesinde savunmaya çarpan top kalecide kaldı.

Maçta başka gol olmayınca konuk ekip Niğde Anadolu Futbol Kulübü, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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