Amed Sportif Faaliyetler - Hacettepe Spor: 1-0

Selim KAYA/DİYARBAKIR, ()-

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xx), Barış Çardaklı (xx), Barkın Güdü (xx),

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi (xxx), Yiğitcan (xxx), Nezir (xx) (Dk.73 Muhammet Burak x), Umut (xxx) (Dk.83 Mehmet Erkut x), Barış (xxx), Gökhan (xx) (Dk. 51 Muhammet Yılmaz x), Mehmet Sıddık (xxx), Oğuz (xxx), Volkan (xxx), Mansur (xxxx), İlyas (xxx)

HACETTEPE SPOR: Burak (xx), Berat (xx) (Dk. 58 Muhammet Selim x), Arda (xx), Mehmet Tuğrul (xx), Ali Eren (xx), Serdarcan (xx), Ahmet Mert (xx), Hüseyin Eren (xx), Volkan (x) (Dk. 32 Abdullah xx), Ali Eren (xx), Yağız Suat (xx ) (Dk. 63 İlker x)

GOL: Dk. 55 Mansur (Amed Sportif Faaliyetler)

SARI KARTLAR: Barış, Muhammet Yılmaz (Amed Sportif Faaliyetler) - Mehmet Tuğrul, Ahmet Mert, Muhammet Selim (Hacettepespor)

KIRMIZI KART: Dk. 88 Muhammet Yılmaz (Amed Sportif Faaliyetler)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynanan maçta Amed Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği Hacettepe Spor'u Mansur'un 55'inci dakikada kaydettiği gol ile 1-0 yendi.

36'ncı dakikada konuk ekip Hacettepe Spor, sağ kanattan Ali Eren ile atak geliştirdi. Bu futbolcunun ceza alanına ortaladığı topa Serdarcan uzanarak kafa vurdu. Meşin yuvarlak az frkla üstten auta çıktı.

39'uncu dakikada Amedsporlu Yiğitcan sağ kanatta bulunan Mehmet Sıddık'ın koşu yoluna uzun bir top attı. Ceza alanına kadar top süren Mehmet Sıddık'ın sert vuruşunda top kaleciden döndü. Seken topu daha sonra savunma uzaklaştırdı ve maçın ilk devresi başladığı gibi golsüz tamamlandı.

55'inci dakikada ev sahibi ekip Amedspor, sağ taraftan köşe atışı kazandı. Korner atışını kullanan Umut, topu kalabalık ceza alanı yerine ceza yayının yaklaşık 5-6 metre gerisinde bekleyen Mansur'a gönderdi. Mansur topun gelişine nefis bir vole vurarak filelere gönderdi: 1-0.

89'uncu dakikada Amed Sportif'ten Muhammet Yılmaz, bir pozisyonda hakeme itiraz ettiği için önce ikinci sarı kart, daha sonra da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maç, Amed Sportif Faaliyetler'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)