Amed Sportif Faaliyetler - Gümüşhanespor: 1-4

Selim KAYA / DİYARBAKIR ()

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Özer Özden (xx), Muhammet Ali Doğan (xx), Mert Bulut (xx)

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi (xx), Volkan (xx), İlyas (xx), Yiğitcan (xx), Oğuz (xx), Hasan (xx), Mansur (xx) (Dk. 46 Ercan x), Muammed Burak (xx) (Dk. 63 Gökhan x), Mehmet Sıddık (xx), Umut (xx), Nezir (xx) (Dk. 46 Emre Tekin x)

GÜMÜŞHANESPOR: Mesut (xx), Fırat (xx), Hüseyin (xxx), Musa (xxx), Kadir (xxx), Tufan (xx), Azad (xxx), Murat (xx) (Dk. 73 Serdar xxx), Faruk (xx) (Dk. 87 Oğuz x), Mehmet (xx), Şahin (xxx), (Dk. 58 Furkan xx),

GOLLER: Dk. 48 Yiğitcan (Amed Sportif Faaliyetler) - Dk. 2 - Dk. 27 Hüseyin, Dk. 71 - Dk. 90 Musa (Gümüşhanespor)

SARI KARTLAR: Murat ve Furkan (Gümüşhanespor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 9'uncu hafta müsabakasında Gümüşhanespor deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 4-1 yendi.

2'nci dakikada Gümüşhanesporlu Musa sol taraftan ceza alanına uzun bir top gönderdi. Pozisyonu yakından izleyen Hüseyin'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

27'nci dakikada Gümüşhanespor'dan Hüseyin sağ çaprazdan yaklaşık 25 metre mesafeden kaleye gönderdiği top direğe çarparak ağlara gitti: 0-2.

48'inci dakikada Amedsporlu Umut'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında Yiğitcan topa yükselip vurduğu kafa vuruşu golle sonuçlandı: 1-2.

69'uncu dakikada sol taraftan gelişen Gümüşhanespor atağında ceza alanına yapılan ortayı takip eden Hüseyin topu kafayla Musa'ya indirdi. Musa'nın plase vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-3.

86'ncı dakikada Amedsporlu Umut sağ çaprazdan kaleyi yokladı top üst direkten döndü.

89'uncu dakikada sol kanattan Hüseyin atak yaptı. Ceza alanı ortasına Musa kafa vurarak topu filelere gönderdi: 1-4.

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