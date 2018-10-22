Amed Sportif Faaliyetler'de yeni başkan Karakaş oldu

Selim KAYA/DİYARBAKIR, ()-

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, dün akşam saatlerinde yapılan olağanüstü kongrede, başkanlığa Ali Karakaş seçildi.

Dün kendi sahasında ağırladığı Gümüşhanespor'a 4-1 yenildiği maçın ardından akşam saatlerde, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) toplantı salonunda yapılan ve tek liste ile gidilen olağanüstü kongrede, başkanlığa seçilen Ali Karakaş, kulübü daha iyi bir yere taşımak adına yönetimi devraldığını söyledi.

Kongrede bir konuşma yapan Karakaş, Amedspor'un yaşadığı maddi sıkıntıları ve maruz kaldığı haksızlıkları birbirinden bağımsız değerlendirmenin yanlış olduğunu belirterek, "Dayanışmaya ve birlikteliğe en çok ihtiyacımızın olduğu bugünlerde Amedspora sahip çıkmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Amedspora gönül vermiş ve Amedsporu takip eden yüz binlerce genç nüfus var. Yapılan haksızlıklar sporun temsil ettiği değerlere aykırı olup kardeşlik duygularımıza zarar veriyor. Kulübümüzün bize verdiği bu çok kıymetli dayanışma platformunu doğru kullanabilirsek genç kitlelere geleceğe dair daha umut dolu daha güzel mesajlar verebiliriz. Kadim şehrimizin turizm, kültür ve sanat merkezi olabilmesi için kentin tüm bileşenleri çok ciddi gayretler içinde. Peki neden kentimiz bir spor merkezi olmasın? Ulusal ve uluslararası üst düzeylerde sporun birçok dalında başarı olan kentimizin yaratacağı toplumsal sinerjiyi düşünebiliyor musunuz? Ayrıca Başarılı toplumların tarihlerine baktığımızda sanat kültür ve sporun birbiri ile çok ilgili olduğunu görüyoruz. Bireyin gelişiminde, yeterlilik inşasında spor ve sanat çok önemli katkılar sunuyor. İnsan yaşamı ile bütünleşmiş olan spor insanların sağlıklı, başarılı mutlu olmasında ve yüksek moral gücüne sahip olmasında çok önemli rol oynamaktadır. Özetle sporun toplumda yaygınlaştırılması için kentin tüm bileşenleri ile beraber çalışmalıyız. Bu anlamda Amedspor şehrimizin spor merkezi olması yolunda motor güç olabilir" dedi.

2015 yılında Amedspor'da başkanlık yaptığı dönemde çok değerli anılarının olduğunu hatırlatan Karakaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye kupasında büyük takımlara karşı ortaya koyduğumuz sportif başarının tek kaynağı takım olmamızdı. Bu başarıyı tekrar edebilmemiz için ve kulübümüzün maruz kaldığı haksızlıklara karşı kentin tüm dinamikleri ile beraber çalışmalıyız, bir takım olmalıyız. Bu anlamda zor günlerde yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen kentin tüm bileşenlerine, başta Ticaret odası olmak üzere Disiad, Desob, Ticaret Borsası, OSB, Baro, spor taban birliklerine ve çok değerli taraftar derneklerine teşekkür ediyorum. Amedspor büyük bir camiadır ve sorumlulukları büyüktür. Ben ve birlikte görev aldığım yönetici arkadaşlarım bunun bilincinde olarak çalışacağız. Bu yeni dönemi şehrin STK başkanların da dahil olduğu istişare kurulu ile diyalog ve ortak akılla yürüteceğiz. Kolektif akılla, katılımcı, sürdürebilir, diyalog esaslı bir kurumsal inşa sürecini tamamlamak bizim temel görevimiz olacaktır. Bu güçlü dayanışma ile eminim ki aşamayacağımız hiçbir sorun olmayacaktır. Ayrıca Başkan Nurullah Edemen nezdinde kulübe emek vermiş yönetici arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.Amedspor kardeşliğin barışın dostluğun platformu olmaya devam edecektir. Daha sağlıklı ve daha mutlu bir toplum için sporun geniş kitlelere yayılması için çok çalışacağız. Kongre sürecine katkı sunan herkese, benimle birlikte görev alan yeni yönetim kurulu adına teşekkür ederim."

Ali Karakaş'ın yönetim listesi de Aziz Elaldı, Sevim Vural, Baran Durmaz, Veysi Üçdağ, Ercan Girişen, İzzetin Acar, Nedim Şimşek, Mirza Tanaman, Abidin Kakdaş, Kezban Yılmaz, Bişar Duran, Şeyhmus Saygun, Adnan Zengin, Besra Ekinci, Enver Aytekin, Selahattin Yıldırım, Osman Ocaklı, Bülent Oğuz ve Hediye Atay'dan oluştu.

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