'Amatör Spor Haftası', etkinlikleri başladı

TRABZON'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Amatör Spor Haftası’ kutlamaları düzenlenen törenle başladı. 8-14 Ekim tarihleri arasında kutlanacak olan Amatör Spor Haftası, çok sayıda turnuva ile renkleneceği de duyuruldu.

İnsanları sporla daha çok buluşturmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri, Trabzon Valiliği önünde düzenlenen törenle başladı. Kentte 8-14 Ekim tarihleri arasında devam edecek etkinlikler, hafta sonu atletizm yarışları ve görme engelliler satranç müsabakaları ile açıldı. Hafta boyunca karate, judo, eskrim, görme engelliler futbol, hentbol, karate, masa tenisi, satranç ve veteranların katılacağı futbol müsabakalarının yapılacağı etkinlikler için Trabzon Gençlik ve Spor il Müdür Vekili Adnan Köseoğlu, hedeflerinin her yaştan, herkese spor yaptırmak olduğunu söyledi. Köseoğlu, “Bir yandan hareketsiz yaşama son vermek, bir yandan gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan, onları sporla buluşturarak uzaklaştırmayı hedefliyoruz. Diğer yandan da bu tür etkinlerle yetenekli isimleri tespit edip Türk sporuna kazandırmak istiyoruz” dedi.