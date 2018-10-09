AMATÖR SPOR HAFTASI, ADIYAMAN’DA COŞKULU BAŞLADI

ADIYAMAN(H24)- Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması ve sporda farkındalık oluşturmak amacıyla ortaklaşa düzenlenen “Amatör Spor Haftası” etkinlikleri çerçevesinde, Yeni Mahalle Spor Salonunda saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan açılış seronomisinde 38 farklı spor branşı sporcuları, Cimanstik, Güreş, Karate ve Kick Boks branşlarında sporcular gösteri müsabakaları yaptı.

Adıyaman’da 8 – 14 Ekim tarihleri arasında kutlanacak olan Amatör Spor Haftası etkinlikleri açılış törenine Adıyaman Vali Yardımcıları Ayhan Akpay ve Adem Kaya, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Fatih Doğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Spor kulübü başkanları, spor derneklerinin temsilcileri, hakemler, okul müdürleri, sporcular, gençler ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Amatör Spor Haftası’nın amaçlarına dikkat çekerek, "Sporun bir ülkedeki birleştirici gücünü hepimiz görmekteyiz. İlimizde de spor ile birçok zorluğun üstesinden gelebilir, çocuklarımızı da zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak, sağlıklı birer nesiller olabilmelerini sağlayabiliriz. Her yaştan insanın spor yapması ve spora yeni yüzler kazandırmak amacıyla amatör spor haftası etkinlikleri kapsamında birçok branşta sportif ve kültürel faaliyetler gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı.