Amatör ligde kadın saha komiseri

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde oynanan Kınıkspor - Beymelek Belediyespor maçında saha komiserliği görevini Ayşe Tomul yaptı. Tomul, "Antalya dışında kadınların saha komiseri olarak görev yaptığı başka bir il yok. Antalya'da bu sayının artmasını istiyoruz" dedi.

Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi'nde hafta sonu oynanan Kınıkspor - Beymelek Belediyespor maçında kadın saha komiseri görev yaptı. Maçta saha komiserliğini üstlenen Ayşe Tomul, görevini başarıyla yaparken, Kınıkspor taraftarlarından da yoğun alkış aldı.

Evli ve 1 çocuk annesi Ayşe Tomul, "Bu sezon ikinci kez Antalya Süper Amatör Lig'de saha komiseri olarak görev aldım. İlk görevim Kumluca'daydı. Aynı zamanda yüzme hocası, yüzme ve badminton hakemiyim. Asıl mesleğim şoför okulu öğretmenliği. Aldığımız eğitim ve kurslardan sonra Antalya'da 4 aydır 6 kadın saha komiseri olarak görev yapıyoruz. Futbol sevdiğim, izlediğim bir spor dalıydı. Türkiye Futbol Federasyonu Saha Komiserleri Derneği üyesiyim. Bu işe 6 kadın olarak, dernek başkanımız Yücel Değirmenci ve hocamız Muzaffer Pekkaraca'nın teşvikleriyle başladık. Edindiğim bilgiye göre Antalya dışında kadınların saha komiseri olarak görev yaptığı başka bir il yok. Antalya'da bu sayının artmasını istiyoruz" dedi.

İşini severek yaptığını aktaran Ayşe Tomul, "Kadın saha komiserleri maçlara güzellik ve estetik katıyor. Türbinlere olumlu yansıyor. Seyircinin üslubu, tezahüratı daha farklı oluyor. Daha centilmen davranıyorlar. Kınıkspor taraftarlarına teşekkür ediyorum. Çok centilmence davrandılar. Kötü tezahürat olmadı. Futbolun da diğer spor dallarında olduğu gibi, sakin ve güzel bir şekilde izlenmesi gerekiyor. Bu anlamda bayan saha komiserlerinin katkı sağlayacağına inanıyorum. Kadın saha komiserleri olarak Antalya'da futbol takımı kurmak istiyoruz. Kadınların da mutlaka futbolun içinde olması gerekir" diye konuştu.

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