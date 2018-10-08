Amasya’da amatör spor haftası kutlamaları başladı

Sinan HARMANCI / AMASYA,() - Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde her yıl Ekim ayının ilk haftası düzenlenen Amatör Spor Haftası kutlamaları başladı.

Amatör sporcular, Saraydüzü Kışla Binası önünden Yavuz Selim Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek, İŞ-KUR İl Müdürü Osman Yılmaz, Sağlık İl Müdürü Dr. Öner Nergiz, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Özkan Kaya, Amasya Amatör Spor Kulüpleri Genel Başkanı Şerafettin Aykaç, Amasya Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Yılmaz Karaca, Amasya Basketbol İl Temsilcisi Rafet Demir ve amatör sporcular katıldı. Yavuz Selim Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalar bu hafta içinde çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Programda konuşma yapan Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek, "Bu bağlamda bir farkındalık oluşturma, spor bilinci ve kültürünün oluşmasına vesile olmak amacıyla tüm ülkemizde olduğu gibi bizde bu hafta 8-14 Ekim tarihleri arasında Amatör Spor Haftamızı kutlayarak bu farkındalığın oluşmasını sağlamaya çalışacağız. Hafta boyunca etkinliklerimiz devam edecek. Amasya’da, hemen hemen her branşta gerek tesisler anlamında, gerekse antrenör anlamında hiçbir eksiğimiz yok. Biz buradan bu vesileyle tüm Amasyalıların spor yapmak istediğini biliyoruz. Bu vesileyle tüm Amasyalıları spor yapmaya, tesislerimizi kullanmaya davet ediyoruz” dedi.

Amatör spor haftası etkinlikleri İl Müdürü Kodek’in konuşmasının ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Amatör spor haftası yürüyüş alanı detay

- Yürüyüşten detay

- Yavuz selim meydanı detay

- Abdullah Kodek'in konuşması

- Genel detaylar

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