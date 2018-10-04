Always TSYD Voleybol Turnuvası yarın başlıyor

İZMİR, () -

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 4'üncü kez düzenlenecek Always TSYD Voleybol Turnuvası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda sporseverlerin ücretsiz olarak izleyebileceği turnuvada ilk gün saat 15.00'te İkbal Afyon Belediye Yüntaş ile Arkasspor, ilk maçta karşılaşacak. Bu mücadelenin ardından saat 17.00'de Arhavi Belediyespor-Galatasaray maçı oynanacak.

Erkekler voleybolda sezon öncesi en ciddi prova özelliği taşıyan turnuvada ikinci gün saat 15.00'te Arkasspor-Arhavi Belediyespor, 17.00'de Galatasaray-Afyon Belediye Yüntaş, Pazar günü ise 14.00'te Afyon Belediye Yüntaş-Arhavi Belediyespor, 16.00'da Arkasspor-Galatasaray karşılaşmaları yapılacak.

Geleneksel turnuva, bu yıl ilk kez Ci Group'un isim sponsorluğunda düzenlenecek. TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, voleybolseverleri salona davet etti.