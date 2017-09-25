Alvaro Negredo'dan flaş Fenerbahçe açıklaması : 'Kavgaya çıkmışlar ...'

Beşiktaş'ın tartışılan kararlarla Fenerbahçe'ye yenilmesi camiada büyük bir üzüntüye neden olurken, Siyah-Beyazlı formayla ilk kez Sarı-Lacivertliler'e karşı boy gösteren yeni tranferler, 90 dakika boyunca yaşananların şaşkınlığı içindeydi. 58. dakikada oyuna giren Alvaro Negredo da olanlara bir anlam veremedi.

Karşılaşmanın ardından Habertürk'e konuşan 32 yaşındaki golcü, Fenerbahçe'nin taraftar baskısıyla oyunu gerginleştirdiğini söyledi. Negredo, "Rakip oyun oynamaya değil, sanki kavgaya çıkmış gibiydi. Hakem de bu gerginliğe iyi ayak uydurdu. kırmızı kartlarını rahat çıkardı. Ama özeleştiri yapmak gerekirse biz de Fenerbahçe'ye uyduk, sakin olamadık. Sakin kalsaydık böyle bir sonuç çıkmazdı" ifadelerini kullandı.