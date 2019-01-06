Altınordu'ya taze kan

İZMİR, ()

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu tarafından A takımın Antalya kampına dahil edilen genç futbolcular kaleci Muhammet Taha Tepe ve santrfor Kadir Yurttadur, ikinci yarıya var güçleriyle hazırlanıyorlar.

Ligde Giresunspor ile oynanan maçta forma giyip bir topu direkten dönen Kadir ile 2012'den bu yana altyapıda yer alan Muhammet Taha, hayal ettikleri bir yerde bulunduklarını söyleyerek, "Bu noktaya ulaşmamızda emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştular.

Geçen sezon uzun süreli bir sakatlık dönemi geçirdiğini hatırlatan genç golcü Kadir, "Sezona iyi başladım. UEFA Gençlik Ligi ve U21 Ligi'nde attığım 9 gol beni motive etti. Kariyerimde bugüne kadar 121 maçta 66 kez gol sevinci yaşadım. Şimdi ise sıra A takım formasıyla sahaya çıkıp borcumu gerçek anlamda ödemeye geldi. A takım düzeyinde hem rekabet yoğun, hem de maçların zorluk derecesi yüksek ama ben kendime güveniyorum" dedi.

Altınordu Futbol Akademisi'nde genç takımlar düzeyinde üç şampiyonluk yaşadığını belirten kaleci Muhammet Taha ise, "Maçlarını sürekli televizyondan seyrettiğim ağabeylerimle birlikte, hep hayalini kurduğum yerdeyim. Akademide yıllarca gerçek profesyonel futbolculuk eğitimi aldık. Ama halen Erce Kardeşler, Erhan Erentürk ve Ozan Can Oruç ağabeylerimden öğrenecek çok şeyim var. Altınordu kalesi rekabetin en üst düzeyde olduğu yer ve ona göre çalışıyorum" şeklinde konuştu.