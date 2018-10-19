Altınordu'ya özel konuklar

İZMİR, ()

ALTINORDU, son iki günde 3 önemli ismi ağırladı. Önce ESAS Holding CEO’su Çağatay Özdoğru ve Grup Direktörü Gürkan Ergenekon’u konuk eden kırmızı-lacivertliler, hemen ardından ise Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ile Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi’nde bir araya geldi. Özdoğru ve Ergenekon’a 6 yılda yapılanlar, öz kaynak sistemi yapılanması, misyon ve U12 İzmir Cup hakkında geniş çaplı bilgilendirme yapıldı. Altınordu’nun 2. Lig'deki Niğde Anadolu FK’yı pilot takımı yapmasının ardından İzmir’e gelen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de tesislerde incelemeler yaptı. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Niğde Valisi Şimşek’e üzerinde adının yazılı olduğu bir forma ve Niğde Anadolu FK rozeti takdim etti.

