Altınordu'ya Eskişehirspor ikazı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -

SPOR Toto 1'inci Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan 14'üncü sıradaki 7 puanlı Altınordu'da futbolculara Eskişehirspor maçı öncesi uyarı geldi. Transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncularıyla mücadele eden düşme hattındaki 5 puanlı Eskişehirspor karşısında son derece dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, dinamik bir takımla karşılaşacaklarını ve rakibe saygı duyduklarını ifade etti.

Daha önce Eskişehirspor gibi genç kadrosuyla mücadele eden Kardemir Karabükspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Altınordu, bu kez kaza yapmak istemiyor. Rakibini pazartesi günü konuk edecek İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Oğulcan forma giyemeyecek.