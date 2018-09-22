Altınordu üzgün ama umutlu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Gazişehir Gaziantep'e 1-0 yenildikten sonra evinde Adana Demispor'a tek golle boyun eğen Altınordu, istediği skorları elde edememesine rağmen sergilediği futbolla gelecek haftalar için umut verdi. İzmir temsilcisi ilk 6 haftada yalnız 1 galibiyetin yanı sıra 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 5 puanda kalırken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Bu güzel oyunu golle süslememiz gerekiyordu" dedi. Eroğlu, hakemlerden daha dikkatli olmalarını da istedi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise 9'uncu dakikada attıkları golden sonra Altınordu'nun kendilerinden daha iyi oynadığını söyledi. Öte yandan kırmızı-lacivertliler salı günü deplasmanda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kupa sınavında fazla forma şansı bulamayan oyuncuların görev alması bekleniyor. Şeytan ligde gelecek hafta deplasmanda Hatayspor'la karşı karşıya gelecek.

GAZİLER UNUTULMADI

Altınordu yönetimi 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Bornova Stadı'nda oynanan Adana Demirspor maçında gazilerimizi unutmadı. Kırmızı-lacivertli takım sahaya, "Hakkınız Ödenmez, Gaziler Günü Kutlu Olsun" pankartıyla çıkarken, Altınordu kaptanı Hasan Hatipoğlu ve Adana Demirspor kaptanı Galip Güzel, gazilere çiçek verdi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi'nden 10 gazimiz müsabakayı izlerken, Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge de gazilere atkı hediye etti.