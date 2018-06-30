Altınordu, Sedat'ın peşinde

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu, geçen sezon Balıkesirspor'da kiralık olarak forma giyen Beşiktaşlı sol kanat oyuncusu Sedat Şahintürk'ü gündemine aldı.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, transferi bitirmek için bizzat Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la görüştü. Fikret Orman'ın transfere kiralık olmak şartıyla onay verdiği, son kararı Sedat'ın vereceği ifade edildi. Beşiktaş Başkanı Orman'ın futbolcuya tecrübe kazanması için forma şansı verilmesini istediği öğrenildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'da futbola başlayan Sedat, altyapıda Osmanlıspor, Üçyol Doğuspor, Kocaeli 1937 Sekaspor formaları giydikten sonra 2016'da Beşiktaş'ta profesyonel oldu. Beşiktaş A Takımı'nda sadece 2 kez kupa mücadelelerinde şans bulan genç krampon, Balıkesirspor'daki performansıyla dikkat çekti. Balıkesirspor'da 28 maçta 7 kez rakip fileleri sarsan 22 yaşındaki oyuncu, Ümit Milli Takım'da da bir kez görev aldı. Oyuncunun menajeriyle de görüşmeler sürüyor.

EROĞLU AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile eşi Fatoş Eroğlu'nun küçük oğulları Emir'in sünnet töreni yapıldı. İnciraltı'ndaki Kumsal Düğün Salonu'ndaki törene çok sayıda davetli katılırken, geceye Eroğlu ile eşinin yaptığı Zeybek damgasını vurdu. Fatoş-Hüseyin Eroğlu çiftinin oyunu, büyük beğeni toplarken bol bol da alkış aldı. Eroğlu, oğlu Emir'le de zeybek oynadı. Davet, tüm Altınordu personeli, futbol dünyasının önemli isimleri ve futbolcuları bir araya getirdi.

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