Altınordu rotaya girdi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -

SPOR Toto 1. Lig’de 20. hafta mücadelesinde evinde son sıradaki Kardemir Karabükspor’u 6-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 14 haftaya çıkaran Altınordu, sonunda 35 puanla adını Play-Off hattına yazdırmayı başardı. Son mağlubiyetini 21 Eylül 2018’de 1-0’lık skorla Adana Demirspor karşısında alan İzmir temsilcisi daha sonra oynadığı 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik elde ederek 30 puan topladı.

Kırmızı-lacivertliler son 4 maçta kalesini gole kapatırken, bu periyotta 9 kez rakip ağları sarstı. En son 10 Mayıs 2015’te Manisaspor’u 6-1 mağlup eden Altınordu, 1364 gün sonra rakip filelere 6 gol birden bıraktı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Artık çok zorlu bir maratona giriyoruz. Serimizi devam ettirmek amacındayız. Bu periyodu en yüksek puanla geçerek hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz" diye konuştu.