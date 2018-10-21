Altınordu'nun konuğu Eskişehirspor

İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu, yarın evinde düşme hattında yer alan Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 9. hafta mücadelesini Sinan Dereci yönetecek. Müsabakanın biletleri VIP tribün 70, numaralı 20, misafir seyirci kale arkası 15 TL'den satışa sunuldu. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı ön libero Oğulcan forma giyemeyecek.

Ligde son 4 maçta 2 beraberlik, 2 yenilgi alan 7 puanlı Altınordu, 5 puanı bulunan rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Eskişehirspor'un altyapı oyuncularıyla mücadele ettiğini ancak dirençli bir takım olduğunu belirterek, "Milli maç arasını iyi değerlendirdik. Son haftalardaki oyunumuzu skora yansıtıp kazanmak ve seri galibiyetlerle üst sıralara tırmanmak istiyoruz" diye konuştu.

ALTINORDU

Erce - Kerim, Sinan, Hasan, Yusuf, Berkay, Alican, Atakan, Anıl, Muhammed, Serdar