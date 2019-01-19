Altınordu'nun Balıkesir sınavı

İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de oynadığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen Altınordu, ikinci yarının ilk sınavında yarın Balıkesirspor Baltok'u konuk edecek. Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Murat Erdoğan yönetecek. Maçın biletleri VIP 70 TL, numaralı tribün 20, misafir kale arkası tribünü 15 TL'den satışa sunuldu. Play-Off hattının 2 puan gerisinde yer alan 26 puanlı İzmir ekibi, 23 puanı bulunan rakibini yenerek ilk 6 iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Kırmızı-lacivertliler ara transfer döneminde sadece Gazişehir Gaziantep'ten eski futbolcusu Okan Derici ile anlaştı. İkinci yarıya 3 puanla başlamak istediklerini belirten Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Seri galibiyetlerle üst sıralara tırmanmak istiyoruz" diye konuştu. İlk yarıda Balıkesir'de oynanan müsabaka 0-0 sona ermişti.

ALTINORDU

Erce - Kerim, Sinan, Hasan, Yusuf, Berkay, Alican, Murat, Atakan, Muhammed, Sefa