Altınordu kendini kupada affettirecek

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk 6 haftada sadece 1 galibiyet alan Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası'nda salı günü deplasmanda Pendikspor'u yenerek hem moral bulmak, hem de taraftarının gönlünü almak istiyor.

En son 2014-15 sezonunda gruplara kalmayı başardığı kupada son 3 sezonda ilk maçlarda elenen İzmir ekibi bu kötü karnesini de düzeltmeyi hedefliyor.

Türkiye Kupası'nda 2015-16'da 2'nci turda deplasmanda Iğdır Arasspor'a ve 2016-17'de yine 2'nci turda deplasmanda Konya Anadolu Selçukspor'a 1-0'lık skorlarla mağlup olarak kupaya havlu atan Altınordu, geçen sezon 3'üncü turda evinde Sultanbeyli Belediyespor'u tek golle geçtikten sonra 4'üncü turda taraftarının önünde Kars 36 Spor'a 1-0 yenilerek kupaya veda etti.

