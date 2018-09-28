Altınordu Hatay'da çıkış arıyor

İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de üst üste Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor'a 1-0 kaybeden, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Pendikspor'a elenen Altınordu, yarın Hatayspor deplasmanında terleyecek. Antakya Atatürk Stadı'nda Mert Güzenge'nin yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Kırmızı-lacivertlilerde Başkan Seyit Mehmet Özkan tarafından 3 maçlığına kadro dışı bırakılan Hüseyin Atakan Üner affedilirken, Kerim Alıcı, Anıl Koç ve Ali Mert'in de tamamen iyileştiği bildirildi.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu kötü gidişata Hatayspor maçıyla son vereceklerini söyledi. Yeniden çıkışa geçeceklerine inandığını ifade eden Eroğlu, "Rakibimiz geçen hafta İstanbulspor'u yenmeyi başardı. Kupada da tur atladı. Karşımıza moralli ve özgüvenli çıkacaklar. Biz de en iyi şekilde maçımıza hazırlandık. Eksik oyuncularımız takıma döndü. İyi bir futbol oynayıp, istediğimiz sonucu alarak evimize dönmek istiyoruz" yorumunu yaptı.

ALTINORDU

Erce - Murat, Sinan, Hasan, Ali Yaşar, Oğulcan, Muhammed, Anıl, Alican, Atakan, Serdar