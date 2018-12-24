Altınordu - Giresunspor: 0-0

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR ()

STAT: Bornova

HAKEMLER: Emre Malok (xx), Cemal Bingül (xx), Vural Gül (xx)

ALTINORDU: Erce (xx) - Kerim (xx), Sinan (xx), Hasan (xx), Yusuf (x), Berkay Samancı (xx), Alican (x) (Dk. 58 Deniz x), Muhammed (x), Berkay Görmez (xx) (Dk. 78 Atakan x), Sefa (x), Kadir (xx) (Dk. 46 Anıl x)

GİRESUNSPOR: Kayacan (xx) - Emre Uğur (x), Uğur Arslan (xx), Çağlar (xx), Hüsamettin (x), Alperen (xx), Ferhat (xx), Bahadır (x) (Dk. 90+1 Kağan), Husmani (xx), Volkan (xx), Azza (x) Dk. 86 Dauda)

SARI KARTLAR: Berkay Samancı (Altınordu), Azza, Husmani (Giresunspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının kapanış maçında Altınordu evinde Giresunspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla yenilmezlik serisini 11 haftaya çıkaran Altınordu devre arasına 26 puanla 8'inci sırada, Giresunspor ise 19 puanla 13'üncü sırada girdi.

6'ncı dakikada ev sahibi ekip atağında soldan Yusuf'un ortasında kaleci Kayacan'ın çeldiği topu ceza sahasında önünde bulan Alican gelişine vurdu, savunma son anda tehlikeyi uzaklaştırdı.

24'üncü dakikada Giresunspor'dan Azza sol çaprazdan sert vurdu, kaleci Erce topu kornere tokatladı.

30'uncu dakikada Altınordu atağında soldan Yusuf kesti, ceza sahasında Kadir kafayı çaktı, meşin yuvarlak yan direkten döndü. İlk yarı 0-0 sona erdi.

52'nci dakikada Kerim'in sağdan ortasında kale önünde Muhammed topa ayak koydu, top az farkla üstten dışarı çıktı.

53'üncü dakikada sol çaprazdan Yusuf'un sert şutunda kaleci gole izin vermedi.

69'uncu dakikada sol çizgiden ceza sahasına sokulan Muhammed yerden çıkardı. Anıl'ın müsait durumdaki vuruşunda top kaleyi bulmadı.

78'inci dakikada konuk ekip kontratağında Emre Uğur sağ çaprazdan ceza sahasına girip vurdu, kaleci Erce topu bloke etti. Kalan dakikalarda iki takımın atakları sonuç vermeyence müsabaka başladığı gibi 0-0 sona erdi.

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