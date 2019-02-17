Altınordu - Gazişehir Gaziantep: 1-0

Onur ATIŞ / İZMİR ()

STAT: Bornova

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Burak Cansız (xx), Cemil Tunç (xx)

ALTINORDU: Erce (xxx) - Murat Uçar (xx), Sinan (xxx), Hasan (xxx), Ali Yaşar (xx), Sefa (xx), Berkay (xxx), Alican (xxxx) (Dk. 81 Oğulcan xx), Muhammed Mert (Dk. 71 Deniz xx), Anıl (xx), Serdar (xx) (Dk. 65 Atakan xx)

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay (x) - Rıdvan (xx), Uğur Arslan (x), Yalçın (x), Mücahit (xx), Kenan (xx) (Dk. 81 Igor da Silva x), Kerim Avcı (x) (Dk. 65 Oğulcan x), Bjarnason (xx), Gökhan (xx), Erhan (x), Poepon (x) (Dk. 73 Sow xx)

GOL: Dk. 31 Alican (Altınordu)

SARI KARTLAR: Alican, Serdar, Ali Yaşar, Anıl (Altnordu) - Uğur Arslan, Kenan, Yalçın (Gazişehir)

Spor Toto 1'inci Lig'de 14 maçlık yenilmezlik unvanını geçen hafta lider Denizlispor deplasmanında kaybeden Altınordu, evinde iddialı rakibi Gazişehir Gaziantep'i tek golle mağlup ederek yeniden çıkışa geçti: 1-0. Bornova Stadı'nda oynanan 90 dakikanın tek golünü 31'inci dakikada Alican kaydetti. Bu skorla 38 puana ulaşan kırmızı lacivertliler, tek maçlık aranın ardından play-off hattına dönerken Gazişehir 35 puanda kaldı. Altınordu'da ligin ilk yarısındaki Altay derbisinde sakatlanan Serdar Deliktaş, uzun bir aradan sonra ilk kez 11'de görev yaptı. İzmir temsilcisi sahaya, "Türk Hava Kurumu 94 yaşında" yazılı pankartla çıktı. Uğur Arslan ve Kerim Avcı, eski takımları Altınordu'ya karşı Gazişehir formasıyla oynadı. Futbolseverlerin Fenerbahçe'den tanıdğı Moussa Sow, Gazişehir'de 73'üncü dakikada Poepon'un yerine oyuna dahil oldu. Maçı izlemeye gelen bir grup Fenerbahçeli, Sow lehine tezahürat yaptı.

24'üncü dakikada gelişen ev sahibi atağında Ali Yaşar'ın serbest vuruşunda 90'a giden topu kaleci Günay son anda uzanıp kornere çeldi.

31'inci dakikada Altınordu öne geçti. Muhammed Mert'in pasında topla buluşan Alican, yayın tam üzerinden sol ayağıyla yerden köşeye nefis vurdu ve top ağlara gitti: 1-0.

Devre bu skorla sona erdi.

59'uncu dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Gazişehirli Kenan'ın şutunda top yan ağlarda kaldı.

62'nci dakikada konuk ekipten Gökhan ceza sahası yayı üzerinden köşeye doğru vurdu, top direğin hemen yanından auta çıktı.

66'ncı dakikada ceza sahasındaki karambolde Oğulcan'ın yakın mesafeden şutunda Altınordu file bekçisi Erce gole izin vermedi.

76'ncı dakikada Altınordu'da Alican'ın kornerden ön direğe gönderdiği topa Sinan kafayı vurdu, top uzak direğin dibinden auta çıktı.

Maç 1-0 bitti.

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