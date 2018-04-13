Altınordu Gaziantep virajında

İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de son 2 haftada deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'la 0-0 berabere kalıp, evinde Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek 6. sıraya gerileyen 49 puanlı Altınordu, yarın 50 puanı bulunan 4. basamaktaki Gazişehir Gaziantep'e konuk olacak. Gaziantep Stadyumu'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakayı Bülent Birincioğlu yönetecek. Maçı beIN Sports Max 1 naklen yayınlayacak.

İzmir ekibi ligin ilk yarısında evinde 2-0 mağlup olduğu rakibinden rövanşı almayı hedefliyor. Şeytan'da sarı kart cezalısı stoper Hasan ve forvet Mirkan forma giyemeyecek. Sakatlıktan çıkan santrfor Fatih ise kafileye dahil edildi. Üst üste kayıplarla ilk 2 yarışından uzaklaşan, Play-Off'u bir an önce garantilemeyi isteyen Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Bize yakışan futbolla İzmir'e 3 puanla dönmek istiyoruz" diye konuştu.

ALTINORDU

Erce - Murat, Recep, Uğur, Yusuf, Deniz, Barış, Serkan, Enis, Kerim Avcı, Erdoğan