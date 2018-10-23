Altınordu düze çıktı

Onur ATIŞ / İZMİR, () -

Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Eskişehirspor'u her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup eden Altınordu, 4 maç sonra gülmeyi hatırladı.

Son olarak evinde Denizlispor'u 4-0 yendikten sonra Gazişehir Gaziantep, Adana Demirspor, Hatayspor ve İstanbulspor karşılaşmalarından 3 puan çıkaramayan kırmızı-lacivertliler, puanını 10'a yükseltip tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, oyuna iyi başlayıp güzel bir futbolla galibiyeti aldıklarını dile getirdi. "Gelecek haftalar için büyük moral bulduk" diyen deneyimli çalıştırıcı, "İlk golü hedeflediğimiz gibi erken dakikalarda bulduk. Ardından Alican'ın kırmızı kart görmesi ve iki topumuzun direkten dönmesi rakibin direncini artırdı. Her şeye rağmen kazandık. Devamını getireceğiz" diye konuştu.