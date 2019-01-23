Altınordu defansına tam not

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Altınordu'da savunma hattı şimdiye kadar sergilediği performansla takdir topladı. Ligde 18 karşılaşmaya çıkan kırmızı-lacivertli ekip hiçbir maçta 2'den fazla gol yemedi. Giresunspor ve Balıkesirspor Baltok'la oynadığı son 2 müsabakada kalesini gole kapatan İzmir temsilcisi, toplam 12 golle en az gol yiyen ikinci takım konumunda yer alıyor. Ligde sadece Gençlerbirliği ve Tetiş Yapı Elazığspor, Altınordu'ya 2 gol atabildi. Kaleci Erce, sağ bek Kerim, sol bek Yusuf, stoperler Sinan ve Hasan, kırmızı-lacivertli ekibin defansındaki bu başarılı performansın mimarları oldu. Altınordu'da sarı kart ceza sınırında yer alan Kerim ve Hasan cuma günü Gençlerbirliği deplasmanında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta İzmir'de Kardemir Karabükspor'a karşı forma giyemeyecek.