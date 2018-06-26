Altınordu'da yolcular belli oldu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu'da yönetim tecrübe kazanmaları için 2'nci Lig'de mücadele eden pilot takım Niğde Anadolu FK'ya kiralanacak genç futbolcuları belirledi. İzmir ekibinde Alper Kadir Durak, Hamit Kulya, Yusuf Yalçın Arslan, Anıl Balakkız, Çağrı Oğuz, Rıdvan Özdemir, Enis Durak, Süleyman Güneş, Cihad Ateş, Caner Aktaş ve Arda Hilmi Şengül yeni sezonda Niğde ekibinin başarısı için ter dökecek. İzmir ekibinde, Seydi ise 250 bin Euro bonservis bedeli belirlenerek satış listesine konuldu.

Dış transferde Gazişehir Gaziantep'ten Sinan, Denizlispor'dan Atakan, Manisaspor'dan Mehmet Enes ve Bandırmaspor'dan David Deniz'le sözleşme imzalayan Kırmızı-Lacivertli takım, bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü Atiker Konyasporlu orta saha Recep Aydın'ın transferinde de sona yaklaştı. Konya ekibinde kamp kadrosuna alınmayan Recep'in Altınordu'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi. Altınordu, Bursaspor'dan ayrılan golcü Sinan Bakış ve Başakşehirli santrfor Atabey Çiçek ile de ilgileniyor.