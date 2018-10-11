Altınordu'da Sinan formayı bırakmadı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -  SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da sezon başında yuvaya dönen stoper Sinan Osmanoğlu, kaleci Erce'yle birlikte takımın en istikrarlı ismi olarak dikkat çekti. Gazişehir Gaziantep'te geçirdiği...

Altınordu'da Sinan formayı bırakmadı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - 

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da sezon başında yuvaya dönen stoper Sinan Osmanoğlu, kaleci Erce'yle birlikte takımın en istikrarlı ismi olarak dikkat çekti. Gazişehir Gaziantep'te geçirdiği 1 sezonluk aranın ardından daha önce 5 sezon formasını giyip kaptanlığını yaptığı Altınordu'ya dönen tecrübeli savunmacı, ilk 8 maçta 720 dakika oyunda kaldı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun vazgeçmediği isimlerin başında gelen 1.97 boyundaki Sinan, hem hava toplarında hem de ikili mücadelelerdeki performansıyla alkış topladı. Kırmızı-lacivertlilerde Sinan'dan sonra en fazla forma şansı bulan futbolcu 714 dakika yine savunmadan stoper Hasan oldu.

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