Altınordu'da Serdar Samur dönemi

Yeniden yapılanma aşamasına geçerek yazılım sürecini başlatan Spor Toto 1'inci lig ekiplerinden Altınordu'da, Akademi ve Futbol Okulları Direktörlüğü görevine Serdar Samur getirildi.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan yaptığı açıklamada, "Sayın Samur, profesyonel spor kulübü yöneticiliği alanındaki pratiğini, iş idaresi diplomaları ile teori alanına da taşıyan bir isim" diyerek, "Organizasyonumuzdaki görevi, Altınordu Futbol Akademisi ve Futbol Okulları Direktörü. Yani yazılım dönemine ve gerçek okul düzenine geçişin üst düzey yöneticisi. Geride kalan 12 yılda helva kardık, şimdi ise sıra bu helvayı her zaman aynı tat ve kalitede yapmaya geldi. Bunun adı ise sürdürülebilirlik. Yapacak çok işimiz var. Serdar hocamıza aramıza hoş geldiniz diyorum" diye konuştu.

"TEKNOLOJİDEN YARARLANMA BİR FUTBOL KULÜBÜNDEN ÇOK DAHA FAZLASI OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ"

Altınordu'yu yıllardır yakından takip ettiğinin altını çizen Samur ise, kulübün kurum kültüründe, "İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" sloganının en önde yer alması, yarışmacı değil, yetiştiriciliğe önem vermesi ve çağdaş futbol teknolojisinden üst düzeyde yararlanma çabasının bir futbol kulübünden çok daha fazlası olduğunun göstergesi olduğunu belirtti.

Futbol Akademisi ve Futbol Okulları Direktörü Samur, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara özgü söylemlerine en büyük katkıyı sağlayacak olan bu yapılanmanın, ülke spor yönetimi kültüründe bir paradigma değişimi yaratacağından şüphem yoktur. Altınordu ailesine bilgi birikimi ve deneyimi aktarmak ve bu güzel ailenin bir üyesi olmak maksadıyla göreve başlamış bulunuyorum. Profesyonel bir yönetim modeline sahip Altınordu FK'nın tüm çalışanları ile takım anlayışı içinde, ortak paydada buluşursak, kurum standartlarını en üst düzeye taşımak için elimden gelen her türlü katkıyı sağlamaya çalışacağımın bilinmesini istiyorum" yorumu yaptı.

Emekli asker olup Göztepe'de İmam Altınbaş'ın başkanlığı döneminde 2008'den 2012 yılına kadar başkanvekilliği görevini yürüten Samur, ABD San Diego ve California'da iş idaresi eğitimi alıp New York Manhattan Yönetim Enstitisü'nde uluslararası iş idaresi üzerine MBA yaptı. Doktorasını Vasil Levski Spor Akademisi'nde, "Spor Teorisi, Beden Eğitimi ve Fizyoterapi" alanında veren Dr. Samur, son olarak Gelişim Üniversitesi'nde Spor Yönetimi Bölüm Başkanı olarak öğretim üyeliği yaptı. Dr. Serdar Samur, bugüne kadar Bilim Çağında Spor Yönetimi, Çağımız Futbol Yönetimini Kurmak, Sporda Stres Yönetimi ve Teknikleri, Kurumsal Futbol Yönetimi isimli 4 kitap yazdı.

ALTINORDULU SİNAN VE MURAT'A TALİP VAR

Altınordu'da forma giyen stoper Sinan Osmanoğlu ve sağ kanat Murat Uçar'a 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Sakaryaspor ve 3'üncü sıradaki Yılport Samsunspor'un talip olduğu öğrenildi. Kırmızı lacivertli takımda ilk 11'in vazgeçilmez isimleri arasında yer alan iki futbolcuyu göndermeyi düşünmeyen yönetim, yapılan teklifleri geri çevirdi. Altınordulu kurmayların iki kulübe, "Biz de ligin ikinci yarısında Süper Lig yarışı vereceğiz. Sinan ve Murat'a ihtiyacımız olacak. İki futbolcumuzu satmayı düşünmüyoruz" yanıtını verdiği öğrenildi.

