Altınordu'da Okan golle döndü

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - Spor Toto 1'inci Lig'e ikinci yarının ilk maçında evinde Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup eden Altınordu'ya 88. dakikada attığı frikik golüyle 3 puanı getiren Okan Derici, 2 yıl sonra döndüğü İzmir kulübündeki ikinci dönemine müthiş bir başlangıç yaptı.

Karşılaşmaya yedek başlayan ve 71'inci dakikada Atakan'ın yerine oyuna dahil olan Okan, 88'de kazanılan serbest vuruşta topun başına geçerek fileleri sarsmayı başardı. Kırmızı-lacivertli formayı kiralık olarak terlettiği 2017 yılında frikikten ve uzak mesafeden attığı gollerle dikkat çeken Okan, kendisini her transfer döneminde ısrarla isteyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun da göğsünü kabarttı.

Ara transfer döneminde Gazişehir Gaziantep'le yollarını ayırıp İzmir ekibine dönen Okan Derici, galibiyet sonrası sosyal medya hesabından, "Evim evim güzel evim. Adım adım hedefe doğru" mesajı yayınlayarak Altınordu'yu ne kadar sevdiğini gözler önüne serdi. Okan'ın dün oynanan maç öncesinde takım arkadaşlarına, "Bugün frikikten gol atacağım" dediği öğrenildi. Altınordulu futbolcular da galibiyetin ardından soyunma odasında Okan'ı tebrik etti. Altınordu'da futbol oynamanın yanı sıra gençlere örnek olmak istediğini belirten Okan Derici, "Futbolu Altınordu'da bırakıp, uzun yıllar bu kulüpte görev almak istiyorum" diye konuştu.

EROĞLU: "OKAN BİZİM EVLADIMIZ"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Okan Derici'nin ilk maçında gol atmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, "Okan, bizim evladımız gibi. Aramıza, sanki bizden hiç ayrılmamış gibi döndü. Sahaya da golle dönmesi bunu taçlandırdı. Tüm oyuncularıma aldıkları galibiyet için teşekkür ediyorum" yorumu yaptı.

Kırmızı-lacivertli ekip, bu galibiyetle yenilmezlik serisini 12 maça çıkarıp Play-Off yarışını sürdürdü.

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