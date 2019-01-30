Altınordu'da Oğulcan dönüyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -

SPOR Toto 1. Lig'de Cumartesi günü evinde oynayacağı Kardemir Karabükspor maçına odaklanan Altınordu'da ön libero Oğulcan Ülgün'ün tamamen iyileştiği ve forma giyebileceği öğrenildi. Ligde 15. haftadaki Adanaspor maçı öncesi sağ dizinden ameliyat olan genç futbolcu son 4 maçta kadroda yer almadı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun sakatlıktan çıkan öğrencisini bu hafta kadroya alıp, az da olsa şans vermeyi düşündüğü belirtildi.

Kırmızı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan forvet Serdar Deliktaş ve Enes Kubat ise riske edilmeyecek. İki oyuncunun bir sonraki hafta Denizlispor deplasmanında görev alması bekleniyor. Stoper Hasan'ın cezalı olduğu İzmir ekibinde geçen hafta hafif sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği'ne karşı forma giyemeyen orta saha oyuncusu Alican'ın durumunun iyi olduğu bildirildi. Ligde 13 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Altınordu, üst üste 3. galibiyetini almayı hedefliyor.