Altınordu'da Eroğlu ilk yarıyı değerlendirdi

İZMİR, () -

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son maçında evinde Giresunspor'la golsüz berabere kalıp yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran ancak devreyi play-off hattının dışında tamamlayan Altınordu'da, teknik direktör Hüseyin Eroğlu değerlendirmelerde bulundu. "Hem yarışmacı hem de yetiştirici bir kulübüz" diyen deneyimli teknik adam, "Her iki cephede de varız. Bu bizi diğer rakiplerden ayıran en büyük özellik. Sezonun ilk yarısında Altınordu patentli 11 futbolcumuz forma giydi. Yusuf Acer, Alican Özfesli, Kerim Alıcı, Erce Kardeşler ve Oğulcan Ülgün sürekli 11'de görev yaptı. Yetiştirdiğimiz oyuncularımızın da büyük katkısıyla 1'inci Lig'deki en başarılı dönemimizi yaşadık" ifadelerini kullandı.

5 sezondur 1'inci Lig'de yer aldıklarını hatırlatan Hüseyin Eroğlu, "İlk kez ilk yarı boyunca 26 puana ulaştık. 11 maçlık yenilmezlik serisi bunda çok önemli bir etken oldu. Sezon içerisinde yaşadığımız önemli sakatlıklara rağmen ligin en az yenilen ve en az gol yiyen takımları arasındayız. Aslında ilk yarı hedefimiz 30 puandı. İkinci bölümde bunu telafi edeceğiz" dedi.

İstatistik olarak takımının önemli işlere imza attığını vurgulayan Eroğlu, "Takım koşu mesafemiz 113 km. Maç başına 113,6 km. koşan Başakşehir'in ardından ikinci sıradayız. Attığımız 20 golün 17'sinin ceza sahası içerisinde olması, planlı oyun sistemini gösteriyor. Sahada iki uç nokta arasındaki mesafeyi 31.7 metreden 27'ye çekmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

İlk yarıda en çok 2-1 yenildikleri Gençlerbirliği maçına üzüldüğünü ifade eden Eroğlu, "En kötü şartlarda berabere bitirebileceğimiz bir maçı bireysel hatalar nedeniyle kaybettik. Yine Gazişehir ve Adana Demirspor maçlarını da bu bağlamda değerlendiriyorum. İki cephede mücadele etmek, iki farklı motivasyon gerektiriyor. Sinan, Hasan, Berkay, Sefa ve Serdar gibi tecrübeli oyuncuları, öz kaynak futbolcularımız ve gelişime açık Atakan, Anıl, Muhammed ile iyi senkronize ettik. İkinci yarıya girerken orta saha ve kanada takviye yapabiliriz. Çağlar, Cengiz, Barış ve Berke'den sonra Erce, Yusuf, Oğulcan, Alican, Kerim ve Recep de birçok takımın listesinde. Niğde Anadolu yapılanması sayesinde gençlerimizin zorluk derecesi yüksek maç sayısını artırarak gelişimlerini daha sağlıklı hale getireceğiz" yorumunu yaptı.

