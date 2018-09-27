Altınordu'da Atakan döndü

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü Hatayspor deplasmanına çıkacak Altınordu'da kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner takıma döndü.

Ligin 4'üncü haftasında 4-0 kazanılan Denizlispor karşılaşmasında altyapısında yetiştiği eski takımına attığı gol sonrası yeşil-siyahlı taraftarlara karşı yaptığı sevinç nedeniyle başkan Seyit Mehmet Özkan tarafından 3 maç kadro dışı bırakılan genç futbolcunun cezası sona erdi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu tarafından Hatay maçının kadrosuna dahil edilen Atakan'ın sahaya ilk 11'de çıkacağı bildirildi. Atakan'ın yokluğunda oynadığı Gazişehir, Adana Demirspor ve Pendikspor maçlarını kaybeden kırmızı-lacivertlilerde sakatlıkları son bulan Kerim Alıcı, Anıl Koç ve Ali Mert de kafileye alındı.

Bu sezon Hatayspor forması giyen orta saha Gökhan Karadeniz, stoper Yusuf Abdioğlu ve golcü Mirkan Aydın görev verilmesi halinde eski takımlarına karşı görev yapacak. Mirkan, geçen sezon kırmızı-lacivertli formayı 33 maçta terletirken, attığı 13 golle başarılı bir performans ortaya koşmuştu. Yusuf ise 2014-2017 yılları arasında Altınordu'da top koşturmuştu. Altınordu'ya 2013-14 sezonunda transfer olan Gökhan, o sene 2'nci Lig'de şampiyonluk sevinci yaşamış ve 33 maçta 27 gol atarak sezon sonu 900 bin Euro bonservisle Trabzonspor'a satılmıştı.

Hüseyin Eroğlu, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "3 maçı şanssız bir şekilde kaybettik. Artık çıkışa geçmek istiyoruz. İzmir'e kazanıp döneceğimize inanıyorum" dedi.

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