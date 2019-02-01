Altınordu 3'te 3 peşinde

İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de ikinci yarıya Balıkesirspor Baltok ve Gençlerbirliği (D) galibiyetleriyle başlayan Altınordu yarın evinde ligin dibine demir atan Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak. Bornova Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı Özgüç Türkalp yönetecek. Maçın biletleri VIP tribün 70, numaralı 20, misafir seyirci tribünü 15 TL'den satışa çıktı. Ligde toplam 13 haftadır rakiplerine yenilmeyen Play-Off yarışındaki İzmir temsilcisi son sıradaki rakibini yenerek üst üste 3. galibiyetini almayı hedefliyor.

Kırmızı-lacivertlilere sakatlıktan çıkan forvet Serdar Deliktaş ve Enes Kubat riske edilmeyecek. Sarı kart cezalısı stoper Hasan Hatipoğlu da forma giyemeyecek. Kardemir Karabükspor karşısında ciddiyeti elden bırakmayacaklarını ve hafta içinde iyi çalıştıklarını dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Sezonun ilk yarısında rakibimizle deplasmanda 1-1 berabere kalmıştık. Genç bir rakiple oynayacağız, onları hafife almıyoruz. Hedefimiz sahadan 3 puanla ayrılarak seriyi sürdürmek" diye konuştu.

BAŞKAN ÖZKAN'A HİZMET ÖDÜLÜ

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, İzmir Efes Rotary Kulübü tarafından Meslek Hizmet Ödülü’ne layık bulundu. Özkan’a ödülü, İzmir Efes Rotary Kulübü 2018-2019 Dönem Başkanı Zafer Menteşoğlu tarafından bir otelde düzenlenen törenle verildi. Ödül törenine Altınordu U12 ve U13 takımı futbolcuları da katıldı. Başkan Özkan, "Çocuklarımıza, Avrupalı meslektaşları ile fırsat eşitliği yaratmak için imkanlar sunuyoruz. Bu olanakları sağlamadan beklenti içerisine girip hedef koymak olmaz. Biz, bu toprakların çocuklarına güveniyoruz" dedi.