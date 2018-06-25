Altay'dan çifte atak

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Altay dış transferde Portekizli forvet Marco Paixao ve Gazişehir Gaziantep'ten sağ bek Yasin Palaz'ı gündemine aldı.

Şimdiye kadar Bulgar stoper Ivan Ivanov, Denizlispor'dan Hollandalı kanat oyuncusu Kappel ve Erzurumspor'dan eski oyuncusu Metin Yüksel'le resmi sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, çarşamba gününe kadar Paixao ve Yasin'in de işini bitirmeyi planlıyor. Son olarak Polonya Ekstraklasa ekibi Lechia Gdansk'ta forma giyen 33 yaşındaki Marco Paixao, geçen sezon 28 maçta 16 kez rakip fileleri sarstı. Portekizli santrfor önceki sezon ise 34 müsabakada 18 gol kaydetti.

Porto altyapısında yetişen ve İspanya'da bir süre futbol oynayan Paixao, profesyonel kariyerine İskoçya ekibi Hamilton'da başladı. İran'da Naft Tahran, Güney Kıbrıs'ta Ethnikos Ahnas, Polonya'da Slask Wroclaw, Çekya'da Sparta Prag formalarını giyen 1.85 boyundaki tecrübeli forvet kanatlarda da görev alabiliyor. Yalovaspor'da profesyonel olup Hatayspor, Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor, Alanyaspor, Keçiörengücü gibi kulüplerde oynayan 30 yaşındaki Yasin ise geçen sezon 26 maçta 1 gol attı.

Öte yandan takımdan ayrılan forvet Muharrem Ozan Cengiz, Kastamonuspor 1966 ile anlaştı.



Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2018, 12:49