Altay’da Karafırtınalar dönemi

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, geçen hafta Boluspor’dan ayrılan teknik direktör Sait Karafırtınalar’la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine başkan Özgür Ekmekçioğlu ve teknik direktörlüğü bırakıp sportif direktörlük görevine geri dönen Özden Töraydın katıldı. Futbol kariyerinde profesyonel olduğu Altay’a bu kez teknik adam olarak hizmet edecek olmanın gururunu yaşadığını dile getiren Sait Karafırtınalar, iç sahada oynayacakları İstanbulspor maçıyla birlikte çıkışa geçmek istediklerini söyledi.Hedefleri konusunda açıklamalarda bulunan İzmirli teknik adam, “Altay’ın bir karakteri var. Her zaman kazanmak ve en üstte olmak için mücadele verir. Konum itibariyle sıkıntılı bir pozisyonumuz var ancak 3 maçlık bir galibiyet serisi bizi Play-Off yarışına ortak eder. İlk 2 zor ama ilk 6 neden olmasın. Bunun için rakiplerin de puan kaybetmesi gerekiyor. Bu sene olmasa da gelecek yıl ilk 2’nin en büyük adayı olacağımızın sözünü şimdiden verebilirim” diye konuştu. Karafırtınalar, 31 Ocak’ta bitecek ara transfer döneminde 2 takviye daha yapmayı planladıklarını da belirtti.EKMEKÇİOĞLU’NDA BİRLİK ÇAĞRISIAltay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Zorlu bir süreçten geçtiklerini dile getiren başkan Ekmekçioğlu, “Burada isimlerin bir önemi yok önemli olan Altay. İdari, mali ve sportif anlamda başarılı olup, 7 yıl içerisinde Süper Lig’e yakışan bir takım oluşturmak istiyoruz. Bazı noktalarda destek anlamında noksan kaldık. Bazı maçlarda yediğimiz talihsiz gollerin nedeni birlik ve beraberliğin eksikliğinden kaynaklandı. Bu saatten sonra bu konularda tartışmaların kapanmasını diliyorum. Beklediğimizin dışında davranan hatta bazen durumu provoke eden insanları kınıyorum. O süreçlerde biz dostu, düşmanı gördük. Burada bu kulübü gerçekten seviyorsak birlik beraberliği kaybetmememiz lazım. Hedefimize herkesin destek vermesini temenni ediyorum” diye konuştu.

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