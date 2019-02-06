Altay ve Altınordu Özgener'le barıştı

İZMİR, ()

İzmir'de yapımı devam eden Alsancak Stadı'nın kullanım hakkı konusunda son dönemde karşı karşıya gelen iki İzmir kulübü Altay ve Altınordu arasındaki gerginlik İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener'in devreye girmesiyle sona erdi. Geçmişte Türkiye Futbol Federasyonu ve Altay başkanlığını da üstlenen Mahmut Özgener, makamında Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ı konuk etti. Ziyarette Altay Başkanı Ekmekçioğlu, Özgener ve Özkan'a forma hediye ederken, Seyit Mehmet Özkan ise iki kulübün armalarının yan yana olduğu ve üzerinde, "Armaların gücü, kardeşliğin simgesi" yazan bir flamaları armağan etti.

Kentin iki köklü kulübünün başkanlarını ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten İZTO Başkanı Mahmut Özgener, Altay ve Altınordu’nun kardeş kulüpler olduğuna vurgu yaptı. İki kulübün de Türk futbolunda yetiştirici kimliği ile çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Mahmut Özgener, "Altay ve Altınordu'nun en kısa sürede hak ettikleri Süper Lig’de mücadele edeceklerine inancım tam" diye konuştu.

İki kulüp arasında Alsancak Stadı'nın 9 Eylül 2017'de gerçekleştirilen temel atma töreninde gerginlik yaşanmış ve Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Gönlümüz kırıldı" başlıklı bir yazı yayınlayarak sitemde bulunmuştu.