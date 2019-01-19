Altay Ümraniye önünde

İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de ilk yarıyı 17 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde 14. sırada tamamlayan Altay, yarın ikinci devrenin ilk maçında deplasmanda zirve yarışı veren, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yenerek sükse yapan Ümraniyespor'la karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Zorbay Küçük düdük çalacak. Devre arasında 7 oyuncusuyla yollarını ayırıp kadrosuna 5 takviye yapan İzmir ekibi zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor.

Altay, maç öncesi eski borçları nedeniyle gelen transfer yasağını kaldırıp yeni futbolcularından Tatos, Putsila, Merter ve Oğuzhan'ın lisanslarını çıkardı. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Teknik Direktör Özden Töraydın, "Ümraniyespor ligin kaliteli ekiplerinden biri. Ligdeki konumu da bunu gösteriyor. Biz de yaptığımız transferlerle özellikle orta sahamızda önemli bir değişime gittik. İyi başlamak önemli. Ben takımıma güveniyorum. Hedefimiz galibiyet" diye konuştu.

ALTAY

Emre - Yasin, İbrahim Öztürk, Gençer, Özgür, Ferhat, Atakan, Kappel, Oğuz Han, Tatos, Paixao