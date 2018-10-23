Altay Teknik Direktörü Avcı: "Seri galibiyetlere ihtiyacımız var"

İZMİR, () -

SPOR Toto 1'inci Lig'de Karabükspor'u deplasmanda 4-0 yenerek moral bulan Altay'da teknik direktör Alper Avcı seri galibiyetlere ihtiyaç duyduklarını söyledi. Cuma günü Denizlispor'la zor bir sınava çıkacaklarını belirten Avcı, "Bundan sonraki süreç bizim için çok önemli. Denizlispor, deplasmanlarda iyi sonuçlar elde eden ve kontratak futbolu etkili oynayan bir ekip. İleride Burak Çalık, Mehmet Akyüz ve Ziya gibi gole yakın oyuncuları var. Onları da iyi şekilde besleyen Recep Niyaz'a sahipler. Biz kendi oyun tarzımızı sahaya yansıtıp seri yakalamak istiyoruz" dedi.

Önlerindeki maç takviminin bir hayli yoğun olduğunu vurgulayan genç teknik adam, "Denizlispor maçından sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'la karşılaşacağız. Uzak bir deplasmana çıkacağız. Turu geçip bu kez Gazişehir Gaziantep'le yine dış sahada mücadele edeceğiz. Bu süreci en iyi şekilde hazırlanarak geçirmek istiyoruz. Her oyuncumun hazır olmasını bekliyorum" yorumunu yaptı.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren tecrübeli stoher İbrahim Öztürk dışında eksik oyuncu bulunmuyor.