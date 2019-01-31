Altay, Sinan Özkan’la anlaştı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR () - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, Afjet Afyonspor’dan sağ kanat Sinan Özkan ile sezon sonuna kadar anlaştı. Devre arasında Adanaspor’dan transfer edilen sağ kanat Oğuz Han’ın sakatlanması üzerine arayışa geçen siyah beyalılar, bu bölgeye takviye yapmak için gurbetçi Sinan’la el sıkıştı. Fransa doğumlu 32 yaşındaki futbolcu Türkiye’de Manisaspor, Samsunpor, Giresunspor, Fethiyespor, Tokatspor, Elazığspor, Konyaspor, Gazişehir, Alanyaspor, Malatyaspor ve Göztepe takımlarında oynadı. Sinan, Alanyaspor ve Göztepe ile Süper Lig’e çıkma sevinci yaşadı.