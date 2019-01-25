Altay, seri galibiyet peşinde

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Ümraniyespor'u 3-2 yenerek tehlikeli bölgeden uzaklaşan Altay, İzmir'de üst üste Afjet Afyonspor ve İstanbulspor'la oynayacağı iki maçı kazanarak iç saha karnesini düzeltmek istiyor.

Taraftarının önünde çıktığı 8 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik, 2 galibiyet alarak 7 puan toplayan siyah-beyazlılar, iç saha performanslarına göre düşme hattının 17'inci sırasında yer alıyor.

Afyonspor ve İstanbulspor maçlarının ligdeki hedeflerini belirleyeceğini dile getiren teknik direktör Özden Töraydın, "Önümüzde iki kritik maç bizi bekliyor. Afyon maçı çok zor geçecek, çünkü rakibimiz. Alacağımız sonuçlar ligdeki konumumuzu ve hedefimizi belirleyecek. Amacımız çıkışa geçip alt tarafla bağımızı koparmak ve üst sıralara yükselmek" dedi.

Öte yandan devre arasında Afyonspor'a transfer olan Metin de eski takımına rakip olacak.

