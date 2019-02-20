Altay rotasını çizecek

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de son 2 maçında deplasmanda Adanaspor'u 3-2, evinde Boluspor'u 1-0 mağlup ederek namağlup serisini 6 haftaya çıkaran 11. sıradaki 28 puanlı Altay'da Sportif Direktör Özden Töraydın, önümüzdeki 4 karşılaşmada ligdeki kaderlerini çizeceklerini söyledi. Bu hafta kümede kalma mücadelesi veren Giresunspor'a konuk olduktan sonra sırasıyla Balıkesirspor Baltok, Gençlerbirliği (D) ve Kardemir Karabükspor'la karşılaşacaklarını hatırlatan Özden Töraydın, "Bu 4 maçtan 8 ya da 10 puan çıkarırsak Play-Off'tan söz edebiliriz, çünkü rakiplerimizin puan kayıpları yaşayacağını düşünüyorum" dedi.

Ligin ikinci yarısına iyi başladıklarını ifade eden Sportif Direktör Töraydın, "Son 2 maçta aldığımız 6 puan anlamlı. Adana deplasmanında 2-0 geriden gelip kazandık. Boluspor maçında da son dakikaya kadar galibiyeti arayıp 3 puan aldık. Sezonun ilk yarısındaki olumsuz havayı atlattık. Art arda çıkacağımız 4 maçta alacağımız sonuçlar ligdeki gerçek hedefimizi belirleyecek. Serinin ilk ayağı Giresunspor maçı. Çok önemli bir karşılaşma. Onlar da kazanmak için mücadele edecek" diye konuştu.

Töraydın, teknik direktörlük görevini 3 hafta önce Sait Karafırtınalar'a devredip sportif direktörlüğe dönmüştü. Altay'da tedavileri süren İbrahim Öztürk ve Merter'in durumları netlik kazanmadı.