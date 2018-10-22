Altay kazanmayı hatırladı

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de eksi 2 puanlı son sıradaki Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 4-0 yenen Altay, 57 gün sonra gülmeyi hatırladı.

Son olarak 3'üncü haftada dış sahada İstanbulspor'u 5-0 yenen Altay, 5 maç üst üste kazanamadı. Adanaspor ve Boluspor'la berabere kalan siyah-beyazlılar, ardından Giresunspor, Balıkesirspor Baltok ve Gençlerbirliği'ne art arda yenilip hem zirve yarışının gerisinde kaldı, hem de Play-Off potasından uzaklaştı. Altyapı futbolcularından kurulu Karabükspor karşılaşmasını rahat kazanan siyan-beyazlılar 12 puana yükselip ilk 6 yolunda umutlandı.

Teknik direktör Alper Avcı ise Karabükspor camiasının içinde bulunduğu kötü durum yüzünden sahada haksız rekabetin olduğunu söyledi. Rakibinin hakkını teslim eden Avcı, "Gencecik, pırıl pırıl oyuncular ellerinden gelen mücadeleyi gösterdi. Taktiksel olarak birçok şeyi değerlendirebilirim ama yeri burası değil. Karabükspor umarım bu kriz ortamını atlatır, fırsata çevirir. 57 gün sonra gelen 3 puandan dolayı ben oyuncularımı kutlarım. Galibiyet moral oldu ama bizim için önemli olan cuma günü sahamızda oynayacağımız Denizlispor maçı" diye konuştu.

Altay'da 2 gol atan Kappel, 5 maçlık gol orucunu bozdu.

