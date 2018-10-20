Altay Karabük'te galibiyet arıyor

İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de son 3 maçında Giresunspor, Balıkesirspor Baltok ve Gençlerbirliği'ne yenilerek düşüşe geçen Altay, yarın deplasmanda son sıradaki Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakayı Caner Ak yönetecek. Siyah-beyazlılarda sakatlığı devam eden stoper İbrahim Öztürk bu hafta da forma giyemeyecek. Sol kanat Furkan ise bu kez kadroya dahil edildi. Teknik Direktör Alper Avcı, transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncularıyla mücadele eden rakibi hafife almadıklarını belirterek, "Genç ve dinamik bir takımla karşılaşacağız. Üç puandan başka düşüncemiz yok. Ciddiyeti elden bırakmayacağız" dedi.

ALTAY

Emre - Yasin, Gençer, Ivanov, Özgür, Atakan, Ferhat, Tevfik, Aganovic, Eugenio, Paixao