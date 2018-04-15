Altay, inandı ve kazandı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Karşıyaka mağlubiyeti ve teknik direktör İsmet Taşdemir'in istifasının ardından deplasmanda rakiplerinden Bugsaşspor'u Muharrem Ozan'ın penaltı golüyle 1-0 yenen Altay'da ilk sınavına çıkan teknik direktör Özden Töraydın, futbolcuların galibiyete olan inancıyla sahadan 3 puanla ayrıldıklarını dile getirdi.

Deplasmandaki 3 maçlık galibiyet özlemini sonlandıran siyah-beyazlılar, bitime 3 hafta kala 57 puana ulaşarak direkt şampiyonluk iddiasını sürdürdü. "Futbolcu grubu isterse her şeyi yapabiliyor" ifadesini kullanan teknik patron Töraydın, "Oyuncular gerekliği fedakarlığı yaptılar. Herkes çok istedi. Sonuç da zaten ortaya çıktı. Bizim yaptığımız sadece rehberlik. Son 3 maçta aynı istek olursa hedefe varırız. Amacımız kalan maçları kazanmak" şeklinde konuştu.

Bugsaşspor'un karşılaşmaya baskılı başladığını, daha sonra ise oyunu dengelediklerini dile getiren Özden Töraydın, ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta ikinci yarıda oyunun üstünlüğünü ele aldıklarını, golü bulduktan sonra ve rakibin 10 kişi kalmasıyla istedikleri sonucu aldıklarını söyledi. Son 3 müsabakada Hacettepespor, Pendikspor (D) ve Gümüşhanespor'la kozlarını paylaşacak İzmir ekibinde, ayağından sakatlık geçiren stoper İbrahim Öztürk'ün durumu hafta içinde netlik kazanacak.

Siyah-beyazlılarda galibiyet golüne imza atan santrfor Muharrem Ozan ise sarı kart cezalısı durumuna düştü. Teknik direktör Töraydın, "Bu saatten sonra kim oynarsa oynasın gereğini yapacaktır" dedi.

