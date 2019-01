Altay'ın Marko Paşa'sı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de gol krallığı yarışında 14 golle zirvede yer alan Altay'ın Portekizli santrforu Marco Paixao, 'ya verdiği özel röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Başarılı performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran, tribünlerin "Marko Paşa" tezahüratıyla bağrına bastığı Portekizli yıldız, hedeflerinin Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak olduğunu söyledi. Belirli bir gol hedefi koymadığını, her zaman daha fazla gol atmak için çabaladığını dile getiren Marco Paixao, "Benim işim gol atmak. Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak için gol atmaya devam edeceğim. Bu ligde akıllı oynarsanız fark yaratan bir takım olabiliyorsunuz" dedi.

"Altaylı taraftarlara destekleri için tek tek teşekkür ediyorum" diyen 34 yaşındaki forvet, "Onlar sayesinde ben de bir sosyal medya kullanıcısı oldum. Tüm mesajları ve paylaşımları takip ediyorum. Biz futbolun bu yanını çok seviyoruz. İnsanların gönül verdikleri kulüplerin peşinden koşmaları, bizi motive etmeleri inanılmaz bir duygu. Bana verilen destek takıma da yansıyor. Onların sevgisini hissediyorum. O yüzden her maç elimden gelenin fazlasını yapmak için çaba gösteriyorum. Süper Lig'e çıkmak için büyük adımlar atabileceğimize inanıyorum. Taraftarımız bizi takip etsin ve desteklerini sürdürsünler" diye konuştu.

İKİZİ DE GOLCÜ

ALTAY'ın gol makinası Marco Paixao'nun ikiz kardeşi Flavio Paxiao da başarılı bir forvet olarak dikkat çekiyor. Bu sezon Polonya'nın en üst liginde mücadele eden Slask Wroclaw takımında forma giyen Flavio, çıktığı 20 maçta 12 kez rakip fileleri sarsarak gol krallığı yarışında zirvede yer alıp takımını sırtlıyor. Kardeşiyle birlikte küçüklükten bu yana futbolu çok sevdiklerini belirten Marco Paixao, "Ailemizde bizden başka futbolcu yok. Biz futbolcu olmayı çok istedik, çok çalıştık. Futbolu çok sevdik ve elimizden gelen her şeyi yaptık" şeklinde konuştu.

İZMİR AŞIĞI

İZMİR'de yaşamaktan büyük zevk aldığını ifade eden Portekizli golcü şöyle konuştu:

"İzmir harika bir şehir. Bu kenti çok seviyorum. Burada çok güzel yerler var. İnsanlar hep güler yüzlü. İzmir'deki yaşantımı seviyorum. Genç nesille, sevecen insanlarla bu şehri paylaşmak keyif verici." En sevdiği yemeğin Menemen olduğunu anlatan Paixao, "Özellikle Türk kahvaltılarına bayılıyorum. Gerçekten çok çeşitli yiyecekler var. Türklerin et yemekleri de çok leziz" dedi.

