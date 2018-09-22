Altay'ın konuğu Giresunspor

İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda büyük bölümünü 1 kişi eksik oynadığı Boluspor maçından 1 puan çıkaran Altay, yarın taraftarının önünde Giresunspor'la kozlarını paylaşacak. İzmir Atatürk Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek. Müsabakanın biletleri 27.5 TL'den satışa çıkarken, öğrenci biletleri gişelerden 10 TL'den satılacak. Ligde namağlup 3 takımdan biri olan Altay, kendisi gibi 9 puanı bulunan Karadeniz ekibini yenerek Play-Off hattındaki yerini korumak istiyor. İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı stoper Gençer dışında eksik yok.

Futbolseverleri Atatürk Stadı'na davet eden Altay Başkanı Ekmekçioğlu, "Rakibimiz ile aynı puana sahip olmamız maçın önemini artırıyor. Ancak geçtiğimiz hafta Bolu deplasmanında yaşadığımız olumsuzluklara rağmen ekibimizin sergilediği kontrollü oyun ve deplasmandan alınan puan moralimizi yükseltti. Ekip ruhu ve aidiyet duygusu bizler için başarının en büyük anahtarı. Yeni transferlerimiz ile artık tek yürek, gerçek anlamda bir takım olduğumuzu hissediyoruz. Büyük taraftarımızın desteğiyle de haftayı iyi bir sonuç ile kapatacağız" dedi.

ALTAY

Emre - Yasin, İbrahim Öztürk, Ivanov, Özgür, Metin, Aganovic, Ferhat, Pedro, Kappel, Paixao