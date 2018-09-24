Altay'ın başı ilk kez eğildi

Onur ATIŞ / İZMİR, () -

SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Giresunspor'a tek golle mağlup olan Altay bu sezon ilk kez taraftarını üzdü. İlk 5 haftada 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek sezona iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar Giresunspor yenilgisinin ardından ilk 6'nın da dışında kaldı. Karşılaşmada 3 topu direkten dönen İzmir temsilcisi kaçırdığı fırsatlara yanarken, iç sahadaki son 2 maçını kazanamadı. Adanaspor'la Atatürk Stadı'nda 2-2 berabere kalan Altay, Giresunspor yenilgisiyle evinde 5 puan kaybetti.

Teknik direktör Alper Avcı ise şanssızlıktan yakındı. Çok basit bir gol yediklerini anlatan genç teknik adam, "Oyuna iyi başladık. Maçının öneminin farkındaydık. Bu karşılaşma yukarıya tutunmamız açısından son derece kritikti. Özellikle kolay bir gol yedik, bu olmamalıydı. Oyuna ortak olmaya çalıştık. Çok üretken bir görüntü sergiledik. Maalesef direkten dönen toplarımız oldu. Talihsizliğimizi yenemedik" dedi.

Haftayı 9 puanla 7'nci sırada tamamlayan Altay, kupada çarşamba günü Kırşehirspor deplasmanına çıkacak.