Altay - Hacettepespor: 3-1

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Sinan Dereci (xxx), Yakup Bulut (xxx), Ufuk Uğurlu (xxx)

ALTAY: Egemen (xxx) - Necdet (xx), İbrahim Öztürk (xxx), Murat Türkkan (xxx), Serkan (xx), Ferhat (xx), Atakan (xxx), Furkan (xxx) (Dk. 78 Ozan Sol xxx), Fatih (xxx) (Dk. 76 Maksut xx), Hüsamettin (xxx) (Dk. 65 İbrahim Akın xx), Murat Uluç (xxx)

HACETTEPESPOR: Yasin (x), Berat (x), Rahmican (x), Alaaddin (xx), Mahmut (x), Arda (x), Soner (xx) (Dk. 76 Çayan x), Çağrı (x) (Dk. 54 Berat x), Noyan (xx), Burak (x) (Dk. 46 Kadir xx), Hüseyin (xx)

GOLLER: Dk. 34 Hüsamettin, Dk. 66 Murat Uluç, Dk. 90+1 Ozan Sol (Altay), Dk. 53 Kadir (Hacettepe)

SARI KARTLAR: Fatih, Hüsamettin, Murat Uluç, İbrahim Öztürk, Atakan (Altay), Berat (Hacettepe)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Altay evinde Play-Off hedefindeki Hacettepespor'u 3-1 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü.

Altay, kendisi gibi şampiyonluk kovalayan iki takımdan Şanlıurfaspor'un evinde lider Gümüşhanespor'la 1-1 berabere kalmasıyla çifte sevinç yaşadı. Bitime 2 hafta kala 3'üncü basamaktan, 2'nci sıraya yükselen siyah-beyazlıların, son hafta konuk edeceği 1 puan önündeki 61 puanlı Gümüşhanespor'u geride bırakıp şampiyonluğa ulaşma ihtimali gündeme geldi. Altay'da 2'de 2 yapan Teknik Direktör Özden Töraydın, maç sonunda taraftarlara üçlü çektirdi. İzmir ekibini galibiyete taşıyan golleri 34'üncü dakikada Hüsamettin, 66'ncı dakikada Murat Uluç ve 90+1'inci dakikada Ozan Sol kaydederken, Başkent temsilcisinin tek golü 53'üncü dakikada Kadir'den geldi.

14'üncü dakikada konuk ekip atağında soldan ceza sahasına giren Noyan'ın yerden vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

34'üncü dakikada Altay'ın sol kanattan kazandığı serbest vuruşta Fatih ceza sahasına ortaladı. Savunmanın arasından geçen topa kale önünde Hüsamettin kalçasıyla dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

39'uncu dakikada Altaylı Murat Uluç'un ceza sahası dışından şutunda top direğin dibinden auta gitti. İlk yarı Altay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

53'üncü dakikada konuk takım skoru eşitledi. Soldan çalımlarla ceza sahasına giren Hüseyin'in ortasında kale önündeki Kadir kafayla topu filelere yolladı: 1-1.

62'nci dakikada soldan Furkan ortaladı, sağ çizgide Murat Uluç'un son anda yaptığı vuruşta top yan direkten döndü, kaleci Yasin uzanarak topa sahip oldu.

66'ncı dakikada Furkan'ın ara pasında defanstan seken topu ceza sahasında önünde bulan Murat Uluç, yerden düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 2-1.

90+1'inci dakikada savunmadan ileri çıkan Murat Türkkan, kendisine gelen uzun topu kafayla indirdi. Ceza sahasına sokulan Ozan Sol yerden sert bir vuruşla maçın skorunu ilan etti: 3-1.