Altay - Giresunspor: 0-1

İZMİR ()

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Kemal Mavi (xx), Ali Can Alp (xx)

ALTAY: Emre (xx) - Yasin (xx), Ivanov (x) (Dk. 73 Murat Uluç x), İbrahim Öztürk (xx), Özgür (xx), Ferhat (x) (Dk. 57 İbrahim Akın xx), Metin (x) (Dk. 46 Tevfik xx), Kappel (xx), Eugenio (xx), Paixao (xx)

GİRESUNSPOR: Anıl (xx) - Uğur Arslan (xx), Aykut (xx), Ferhat (xx), Kağan (xxx) (Dk. 62 Ozan Can xx), Hüsamettin (xx), Landel (xxx), Kürşad (xx), Adama Ba (x) (Dk. 73 Fatih x) , Husmani (xx), Ergin Keleş (xx) (Dk. 86 Muhammet Reis)

GOL: Dk. 11 Kağan (Giresunspor)

SARI KARTLAR: Yasin, Ferhat, İbrahim Akın, Murat Uluç (Altay) - Anıl, Landel (Giresunspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de 6'ncı hafta mücadelesinde üst sıraları hedefleyen iki takımdan Altay evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Giresunspor 12 puana ulaşırken, Altay 9 puanda kaldı. Müsabakayı 113'ü Giresunspor seyircisi olmak üzere toplam 2 bin 426 biletli seyirci izledi.

11'inci dakikada Altay defansının arkasına gönderilen uzun topa hareketlenen Kağan, ceza sahasına girerek plase bir vuruşla kaleci Emre'yi avladı: 0-1.

19'uncu dakikada Giresunspor ceza sahasında oluşan karambolde Metin vurdu, kaleci Anıl'dan dönen topu Metin tamamladı. Savunmanın çizgiden çıkardığı topa Paixao rövaşata denedi. Meşin yuvurlak kaleyi bulmadı.

İlk yarının kalan bölümünde Altay'ın atakları sonuç vermedi ve Giresunspor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

74'üncü dakikada sağdan Altay'ın kazandığı serbest vuruşta Özgür ceza sahasına kesti. İbrahim Öztürk'ün kafa vuruşunda top direğe takıldı.

76'ncı dakikada İbrahim Akın'ın ceza sahası dışından kullandığı frikikte top bir kez daha üst direkten döndü.

89'uncu dakikada Altay'da Aganovic sağ çaprazdan kaleyi yokladı, top yine direğe çarparak auta gitti.

Maçı Giresunspor 1-0 kazandı.

FOTOĞRAFLI